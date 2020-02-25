Марко: Нашим главным соперником останется Mercedes

Консультант Red Bull Хельмут Марко о тестах, системе DAS и ожиданиях от сезона…

Хельмут Марко: «Более четкую картину расстановки сил мы увидим по ходу второй серии тестов, на которых конфигурация нашей машины будет близка к той, что мы привезём в Мельбурн, особенно в последний день тестов, в пятницу. Предполагаю, что и соперники будут действовать так же.

Судя по всему, нашим главным соперником останется Mercedes. В Ferrari всегда выезжали с большим количеством топлива и ограничивали мощность силовой установки, но реплики Феттеля и Леклера говорят о том, что они не добились того, что рассчитывали увидеть на первой неделе тестов.

Против нас сработает и разработанная Mercedes система рулевого управления DAS. Она позволит им быстрее проезжать повороты, избежав появления недостаточной поворачиваемости.

Наша вторая команда – AlphaTauri, в хорошей форме, по скорости они близки к Racing Point. Это ещё раз говорит о том, как здорово в межсезонье поработали наши партнёры из Honda. Они улучшили силовую установку во всех отношениях. Она стала мощнее, потребляет меньше топлива, легче управляется».