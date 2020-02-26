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Феттель: У нас есть время обсудить контракт

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Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года. На тестах в Барселоне немец заявил, что пока не задумывался о его продлении, поскольку сейчас у него другие приоритеты.

Себастьян Феттель: «Я не думаю о контракте. Три года назад я уже был без контракта на следующий сезон. Сейчас я думаю не о новом соглашении с командой, а о том, как сделать машину быстрее.

Мне нравятся гонки, современные машины – самые быстрые, которые только были в Формуле 1. Минус в том, что они тяжёлые. Мой спортивный энтузиазм велик, как никогда. Однако мне хочется не просто гоняться, но и побеждать. Моя жажда добиться успеха с Ferrari не удовлетворена.

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Долгосрочный контракт Шарля Леклера? Это не важно, поскольку мы с ним на разных стадиях карьеры. Его контракт имеет второстепенное значение для моего будущего».

Маттиа Бинотто уже говорил, что Себастьян – приоритетный вариант для команды. Отвечая на вопрос, является ли Ferrari приоритетным вариантом для него самого, Себастьян отметил: «Да, это взаимное чувство, но сейчас основное внимание мы уделяем машине 2020 года. У нас достаточно времени, чтобы спокойно поработать над соглашением на следующий год».

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Говоря о новой машине, Себастьян отметил, что она лучше прошлогодней и генерирует больше прижимной силы: «Сейчас я себя чувствую гораздо лучше, чем на прошлой неделе, когда ещё ощущались последствия простуды. Новая машина лучше прошлогодней, особенно в поворотах. SF1000 стала шагом вперёд, и особенно это заметно в быстрых третьем и девятом поворотах, где ощущается прирост прижимной силы. Но и на других участках трассы заметен прогресс.

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В последние годы мы доказали, что можем построить быструю машину. У нас есть ноу-хау, но теперь всё сводится к тому, чтобы конвертировать наши знания в стабильно побеждающую машину. Мы не очень сильно отстаём, но должны прибавить в мелочах, которые будут иметь значение. Мы считаем, что на верном пути, но только первые несколько этапов покажут, куда этот путь нас приведёт».

Источник:www.f1news.ru
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