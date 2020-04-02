Команды обсудят новые ограничения бюджетов 6 апреля

Со следующего года в Формуле 1 должны вступить в силу ограничения на размер бюджетов – $175 млн. за сезон. Однако некоторые команды считают, что это слишком большая сумма, и её необходимо снизить.

В понедельник 6 апреля пройдёт видеоконференция, на которой представили команд, FIA и Liberty Media обсудят тему бюджетных ограничений. Небольшие команды призывают ограничить бюджет в $100 млн. за сезон, и предлагают постепенно из-под этой суммы выводить затраты, не подпадающие под ограничения.

При этом сообщается, что в Red Bull предлагают снизить ограничения до $150 млн., если новый регламент будет отложен до 2023 года. В Mercedes готовы согласится на такой бюджет, однако в руководстве немецкой корпорации, как и в Renault, предпочли бы, чтобы размер бюджета был меньше.

В Ferrari же считают, что сумма в $150 млн. ничего не даст небольшим командам, поскольку их расходы и так не дотягивают до этой суммы. Поэтому в Маранелло выступают за расширение фактических мер жёсткой экономии. Например, уже с 2021 года утвердить правила, согласно которым команды должны в пятницу омологировать машины, на которых они будут выступать во время уик-энда. Это позволит избежать затратной практики, когда наиболее богатые команды в субботу привозили на трассу новинки другой технической спецификации.

Кроме того, в Ferrari предлагают ограничить размеры зарплат гонщиков и трёх самых высокооплачиваемых сотрудников команды. Другие предложения по сокращению затрат пока находятся в разработке.

Небольшим командам могут не понравиться такие методы экономии. Они изначально настаивают на сокращении бюджетов до $100 млн., но рассчитывают договориться о цифре в $130 млн. При таком уровне затрат ведущие команды не смогут пользоваться своим финансовым преимуществом, и у небольших коллективов появится больше шансов.