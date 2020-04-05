Экклстоун: Хотел бы я сейчас работать в Ф1? Пожалуй, да…

Берни Экклстоун в качестве специального гостя принял участие в программе BBC Radio 5 Live и поделился своими весьма радикальными взглядами на ситуацию, в которой оказалась Формула 1. Но начался разговор с вопроса о здоровье бывшего главы менеджмента чемпионата мира и его семьи.

«Сейчас все вполне здоровы, – ответил он. – Но кругом очень много разговоров на эту тему, ведь обстановка во всём мире меняется так быстро, и никто не может быть на 100% уверенным в чём бы то ни было.

Так что могу сказать, что сейчас всё хорошо, мы находимся в Бразилии на нашей ферме, она расположена в паре часов езды от Сан-Паулу, а в ближайшем городке вообще ни у кого нет никаких проблем. Но мы туда всё равно не выбираемся, предпочитаем оставаться дома».

Когда его спросили, что Формула 1 может и должна предпринять в условиях пандемии, Экклстоун вновь подчеркнул, что чемпионат в этом году проводить нельзя: «Я уже говорил, что в этом году мы должны отказаться от проведения чемпионата и всё начать сначала в следующем году – надеюсь, такая возможность будет. Потому что я не вижу возможности провести в этом году нужное количество гонок, чтобы чемпионат можно было считать состоявшимся.

Насколько помнится, должно быть минимум восемь гонок, и я не представляю, что у Liberty получится их провести. Но давайте представим, что удастся договориться с промоутерами, и они скажут: “ОК, будем проводить гонки за закрытыми дверями, нам всё равно”. И вы сможете подписать некие финансовые договорённости, чтобы они действовали именно так.

После этого вам придётся уговорить все команды, чтобы они смогли в этом участвовать. Они могут сказать: “Посмотрим”. И будет не очень хорошо, если кто-то займётся организацией гонки, вложит в это все свои деньги, а потом команды скажут: “Ну, мы же говорили, что не можем подтвердить своё участие, мы же собирались сообщить вам об этом позже”.

Но будет уже поздно, так что ситуация довольно сложная».

Кроме того, Экклстоун допускает, что в следующем году чемпионат может недосчитаться как минимум команды Haas, поскольку её владелец Джин Хаас в любом случае не исключает ухода из Формулы 1: «В Haas и без этого подумывали о том, чтобы прекратить участвовать в чемпионате, но, может быть, кто-то захочет приобрести эту команду.

Про экономическую ситуацию Williams я не в курсе, но, по-моему, Фрэнк Уильямс всегда умеет найти выход, он столько всего в своей жизни преодолел, у него были разные периоды, в том числе довольно трудные. Если Williams Advanced Engineering, инженерное подразделение его компании, продолжит нормально работать, то дела команды тоже будут в порядке. Хотя им придётся сократить все лишние расходы».

Также Берни Экклстоун признал, что скучает по прежней работе: «Я ведь лично занимался всеми вопросами руководства и бывал на гонках не для того, чтобы их смотреть, а для того, чтобы выполнять свою работу. Когда я был не на гонках, а в своём офисе, я тоже занимался делом.

Так что, конечно, если бы кто-то отдал Формуле 1 столько же лет, сколько я, а потом сказал, что он совсем не скучает по этой работе, он бы солгал. Хотел бы я сейчас заниматься чемпионатом, когда кругом столько проблем? Пожалуй, да…»