Врач команды Alfa Romeo о ситуации с коронавирусом

Спортивный врач Йозеф Леберер отдал Формуле 1 более 30 лет и в своё время работал в McLaren с Айртоном Сенной, а теперь трудится в команде Alfa Romeo. По мнению Леберера, в его родной Австрии принимаются правильные и адекватные меры по борьбе с распространением коронавируса.

«Я получил работу в Формуле 1 благодаря профессору Вилли Данглю, он ещё в 70-х следил за здоровьем Ники Лауды и продолжил сотрудничать с ним, когда тот вернулся в чемпионат мира в составе McLaren, – вспоминает Леберер. – Руководитель команды Рон Деннис обратился к Данглю, когда ему понадобился врач для второго гонщика, и профессор предложил меня.

В общем, всё произошло случайно, я просто оказался в нужном месте в нужное время. И вот я уже на борту самолёта, который летит в Бразилию!

Айртон был очень требовательным человеком, но и отдавал многое. У него было удивительно правильное отношение к работе, он отдавался ей полностью, его отличали позитивный и боевой настрой, невероятная дисциплина и страсть. Разумеется, он никогда не шёл на компромиссы. И только со временем можно было почувствовать его исключительную доброту и человечность.

Я часто себя спрашивал, что было бы с Сенной, если мы не потеряли его 1 мая 1994 года? Хочется думать, что он бы стал политиком, который заботился бы о людях…»

Как и многие его коллеги, Леберер, вернувшись из Мельбурна после отмены Гран При Австралии, был вынужден на две недели отправиться на карантин: «На самом деле этот период уже закончился, но для меня ничего не изменилось, потому что у нас в Тироле всё равно введено что-то вроде комендантского часа, здесь в 279 муниципалитетах введён карантин.

Нам разрешают выходить из дома только за продуктами, в аптеку или чтобы посетить врача. В офис можно ходить только в случае невозможности работать удалённо. Короткие прогулки разрешены, ведь мы живём в сельской местности, где всё равно мало кого встречаешь, так что соблюдать дистанцию – не проблема. Бывать на свежем воздухе важно, ведь двигаться всё равно необходимо.

Все эти ограничения действуют вплоть до Пасхи. Кроме того, когда мы идём в магазин, надо надевать маску. Так что я в основном нахожусь дома, и вся семья строго выполняет инструкции правительства. Слава Богу, мы все здоровы.

По-моему, в Австрии очень правильно реагируют на этот кризис. Наша страна одной из первых ввела очень жёсткие меры, препятствующие распространению вируса. На примере Китая и Италии мы видим, что может произойти. По сравнению с другими странами, где действовали очень медленно, в Австрии всё было организовано очень чётко.

А когда динамика распространения коронавируса пойдёт на спад, надо будет думать о возвращении к нормальной жизни, чтобы снизить ущерб, нанесённый экономике…»