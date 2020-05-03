В Ferrari готовятся возобновить работу

В понедельник, 4 мая, должен возобновить работу завод Ferrari в Маранелло, которая была приостановлена из-за пандемии, и об этом намерении руководство итальянской компании заявило ещё в середине апреля.

Прежде всего речь идёт о производстве спорткаров, подготовка к чему идёт полным ходом, как явствует из заявления, распространённого пресс-службой компании.

«Ferrari приступает к фазе, названной «Установочным кругом», прежде всего посвящённой тренингам по вопросам безопасности, организованным для сотрудников, которым предстоит в понедельник выйти на работу, – говорится в заявлении. – В компании считают эту фазу очень важной. Перед возобновлением производства было решено провести подготовительные занятия с рабочими, посвящённые мерам предосторожности, которые позволят избежать риска для здоровья.

Компания организует проверки на всех проходных, обеспечит сотрудников индивидуальными средствами защиты, вводятся правила посещения зон общего пользования. Также перед возвращением на рабочие места сотрудникам предлагается пройти добровольные серологические тесты».

4 мая Ferrari приступит к постепенному возобновлению производства на заводах в Маранеллло и Модене, а выйти на полную мощность они должны 8 мая».

Что касается гоночного подразделения, то для него вынужденные каникулы пока продолжаются: «летний перерыв» в чемпионате перенесён на весну, и по решению FIA продлён до 63 дней. Т.е. в команда Формулы 1 приступит к работе не раньше конца мая. Первый этап сезона планируется провести 5 июля в Австрии при пустых трибунах.