Брандл: В 2020-м ждите очень злого и быстрого Феттеля

Бывший гонщик Формулы 1 и комментатор британского телеканала Sky Sports F1 Мартин Брандл прокомментировал контракты Карлоса Сайнса с Ferrari, Даниэля Риккардо с McLaren и будущее Себастьяна Феттеля.

Мартин Брандл: «Нет ничего удивительного, что Карлос Сайнс захотел перейти в Ferrari на нынешней стадии своей карьеры. У него довольно большой опыт, несмотря на относительно юный возраст. Думаю, он составит хорошую пару с Шарлем Леклером. Это будет динамичный и молодой дуэт, у которого может быть будущее.

Я считаю Сайнса тем гонщиком, который был самым трудным напарником для Макса Ферстаппена в Формуле 1 [в Toro Rosso в 2015-м]. Полагаю, кто-то в Ferrari подумал: «Я больше не хочу видеть, как две мои машины врезаются друг в друга». Уверен, они смогут лучше контролировать Сайнса.

Не исключено, что пройдёт два или три года, прежде чем Ferrari сможет бороться за титул, и Карлос может позволить себе подождать. У Себастьяна же нет столько времени. Он больше не видит прежней привлекательности в команде. Возможно, он потерял веру в Ferrari – справедливо и обратное утверждение. Полагаю именно поэтому они и расстались.

Если бы я был на месте Сайнса, то не колебался бы и воспользовался бы этой возможностью. Когда такая команда, как Ferrari, стучится в вашу дверь, ей стоит открыть.

Почему Карлос, а не Льюис? В наших интервью Льюис ясно дал понять, что его будущее связано с Mercedes. Команда останется ориентиром для остальных, и Льюис будет именно тем гонщиком, кого остальным предстоит одолеть в этом укороченном сезоне.

Было бы здорово увидеть Хэмилтона в Ferrari, но я не думаю, что сейчас этот вариант подходит Льюису. Ему 35 лет, тогда как в Ferrari сосредоточены на гонщиках, которым немногим больше двадцати. И я не думаю, что в Ferrari хотели видеть у себя пару Леклер-Хэмилтон. Не думаю, что Льюис сядет за руль красной машины, но никогда не говори никогда. Формула 1 – это старый добрый странный бизнес.

Даниэлю Риккардо не нравилось в Renault. Раньше мы всегда видели его улыбку, но я не помню, чтобы он часто улыбался в прошлом году. По какой-то причине вариант с Renault не сработал.

Может быть, он считает, что McLaren с двигателем Mercedes окажется более конкурентоспособным вариантом. Возможно, его беспокоили планы Renault на будущее. Очевидно, Даниэль видел что-то такое в команде, что не давало ему уверенности в будущем.

Даниэль принесёт McLaren опыт, в том числе и опыт побед в гонках. В команде считают, что оказались в выигрышной ситуации, хотя им и пришлось заплатить Даниэлю. И, безусловно, Даниэль с Ландо Норрисом будут очень весёлой парой напарников.

Я знаю, что Себастьян Феттель вёл переговоры как минимум с одной командой, так что завершение карьеры у него не в приоритете. Если захочет, то он может перейти в Renault – в заводскую команду, но её будущее вызывает беспокойство. Renault можно считать одиноким рейнджером, поскольку в 2021-м они останутся единственной командой на моторах Renault.

Я думаю, что Фернандо Алонсо отчаянно пытается вернуться в Формулу 1, но будет ли это третье возвращение в Renault? Если бы мне прямо сейчас предложили сделать ставку, то я бы сказал, что мы видим лебединую песню Себастьяна, но наверняка мы этого не знаем, и у него по-прежнему есть скорость. Всё зависит от того, сколько денег в Renault готовы потратить, и в каком положении Формула 1 окажется после этого трудного периода.

В любом случае, ждите в 2020-м очень злого и быстрого Себастьяна Феттеля. Я бы не стал его недооценивать. Он будет гоняться за себя и не станет обращать слишком много внимания на происходящее вокруг. И уж тем более ему будет наплевать на амбиции Шарля Леклера.

Очень странно, что мы узнали о стольких переходах в 2021-м, хотя сезон 2020-го ещё не стартовал. Нас ждут очень захватывающие гонки. Вы можете представить, что Феттель станет обращать внимание на командные приказы? Он с не очень большим желанием выполнял их в прошлом году, а сейчас он знает, что уходит из команды».