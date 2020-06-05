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Автоспорт

Организаторы W Series отменили сезон 2020 года

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Организаторы женского гоночного чемпионата W Series объявили об отмене сезона 2020 года.

Чемпионат должен был стартовать 30 мая на трассе Игора-Драйв под Санкт-Петербургом в рамках этапа серии DTM и завершиться 31 октября в Мехико как одна из гонок поддержки Формулы 1. Однако в связи с пандемией коронавируса новый сезон W Series пройдёт только в 2021 году. Календарь на следующий сезон в процессе обсуждения, но уже известно, что две гонки пройдут в Остине и Мехико в рамках этапов Формулы 1.

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Катрин Бон Мюир, исполнительный директор серии: «После ошеломительного успеха W Series в дебютном сезоне в прошлом году, нам было непросто принять решение не возвращаться на трассу до 2021-го. Однако мы уже сейчас работаем над календарём следующего сезона и можем подтвердить, что несколько гонок пройдут в рамках этапов Формулы 1 – в США и Мексике.

Нам пришлось принять очень трудное, но неизбежное решение, чтобы положить конец неопределённости, связанной с нашими планами на 2020 год. Мы сосредоточим все силы на подготовке к 2021-му, чтобы представить более насыщенную и интересную гоночную программу, чем раньше».

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Отказ от проведения сезона W Series означает, что в гоночной серии откладывается дебют уроженки Петрозаводска Ирины Сидорковой. Другой неприятной новостью для российских болельщиков оказался пересмотренный календарь серии DTM, в котором отсутствует российский этап на трассе Игора-Драйв.

Источник:www.f1news.ru
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