Джовинацци: Надеюсь, прошлогодние проблемы решены

Антонио Джовинацци рассказал, что в команде осторожно оценивают перспективы на сезон 2020 года. По словам итальянского гонщика, возможности Alfa Romeo станут понятны после первой гонки в Шпильберге.

Антонио Джовинацци: «Я надеюсь, что команда решила проблемы, характерные для прошлогодней машины, но сейчас невозможно утверждать что-то наверняка. По результатам тестов в Барселоне сложно делать выводы, мы надеялись в Мельбурне выяснить, на каких позициях находимся относительно остальных. Однако из-за произошедшего мы только завтра вернёмся на трассу.

В субботней квалификации мы сможем понять, какие позиции занимаем. Как я сказал, я надеюсь на прогресс по сравнению с прошлым годом, но мы не должны стоять на месте и продолжать модернизировать машину. Завтра картина прояснится».

Отвечая на вопрос, не опасается ли он потерять место в Формуле 1, Антонио отметил: «Гонщики каждый сезон чувствуют прессинг, и для меня нынешняя ситуация не отличается от прошлогодней. Конечно, я знаю, что у Ferrari много молодых гонщиков, но я сосредоточен на своей работе и не хочу тратить время на размышления о гонщиках Формулы 2. Я должен как можно лучше делать свою работу – посмотрим, к чему это приведёт.

В прошлом году на Гран При Австрии Антонио Джовинацци заработал свои первые очки в Формуле 1, а после финиша руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр срезал локон с головы итальянского гонщика. Антонио уверяет, что в этом году в случае успешного финиша он не лишится волос: «В этом году у нас другой спор! Посмотрим, сбудется ли он, но если в этом году я заработаю очки, то не потеряю волосы».