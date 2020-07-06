Николас Латифи: Я многому научился

Николас Латифи финишировал 11-м в дебютной гонке, а Джордж Расселл сошёл с дистанции из-за снижения давления топлива…

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Гонка получилась богатой на события, и в ней многие сошли, в том числе, к сожалению, Джордж Расселл – возникли проблемы с давлением топлива. Силовая установка вернётся в Бриксуорт, чтобы найти причину. Уик-энд неудачно завершился для Джорджа, хотя до гонки всё складывалось неплохо.

Николас отлично провёл свою дебютную гонку в Формуле 1. Совсем немного ему не хватило, чтобы заработать очки, но он проехал всю дистанцию и получил полезный опыт. Прежде он отрабатывал разные гоночные ситуации на симуляторе, но реальную гонку ничто не заменит.

У нас есть несколько свободных дней, чтобы подготовиться ко второй гонке сезона. Если позволит погода, мы получим редкую возможность опробовать альтернативные настройки.

В пятницу мы дадим шанс Джеку Эйткену протестировать FW43 – в первой тренировке он сядет за руль машины Джорджа. Джек много работал с инженерами в Гроуве, теперь мы с нетерпением ждём, когда он сядет за руль».

Николас Латифи (11-й): «Прежде всего, спасибо команде, что мы сюда приехали – путь был очень долгим. Сегодня я многому научился. В начале гонки возникли проблемы с охлаждением, поэтому я не мог поддерживать желаемый темп.

Первый сейфти-кар застал нас врасплох, и я проехал дополнительный круг. К сожалению, большую часть гонки я ехал в одиночестве, поэтому рад, что в конце гонки снова выехал сейфти-кар, и я попробовал ехать вплотную за остальными машинами. Жаль, что не удалось заработать очки, хотя я был близок к этому, но я набираюсь опыта и в следующий уик-энд стану сильнее».

Джордж Расселл (сход): «Машина была не настолько быстра, как мы рассчитывали, да и у меня возникло много проблем. Я старался ехать в темпе Haas и Alfa Romeo, но они оказались слишком быстры. Потом возникли проблемы с давлением топлива и мне пришлось заглушить мотор. Жаль, ведь сегодня было много ошибок и сходов».