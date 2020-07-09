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Макс Ферстаппен: У нас нет причины менять Элбона

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В четверг в Штирии Макс Ферстаппен говорил о старте чемпионата мира и скорости машины…

Макс Ферстаппен: «В Honda добились определённых успехов, но в Mercedes справились ещё лучше. Нам нужно работать ещё интенсивнее, чтобы добиться большего от машины и силовой установки.

В Mercedes отлично поработали зимой, но на этой трассе не так много поворотов, в которых мы им уступаем. Я не очень доволен балансом от входа в поворот до апекса, а на этой трассе нужна максимальная уверенность в машине, чтобы активно атаковать в скоростных поворотах. Если мы улучшим баланс, то будем гораздо ближе к Mercedes.

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Я не утверждаю, что мы непременно опередим Mercedes, но если нам удастся сократить отставание от них в квалификации на одну-две десятые, то в гонке у нас будут хорошие перспективы.

Возможное возвращение Себастьяна Феттеля в Red Bull? Я был на том эфире ServusTV в понедельник и сидел рядом с Себом, когда меня спросили, могу ли я себе это представить. Я ответил «да», но команда довольна составом, мы с Алексом отлично сотрудничаем, он очень быстр, у нас нет причины его менять».

Источник:www.f1news.ru
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