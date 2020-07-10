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Автоспорт

Стролл: Сложно сказать, кто быстрее – мы или McLaren

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Гонщики Racing Point высоко оценили потенциал новой машины команды, хотя сход Лэнса Стролла лишил команду возможности заработать больше очков. Однако скорость RP20 позволяла на равных бороться с таким соперником, как McLaren.

Лэнс Стролл: «Между нами и McLaren идёт очень плотное соперничество, и в квалификации всё зависит от того, насколько удачно ты проедешь конкретный круг. На этой стадии сезона сложно сказать, кто быстрее.

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Разумеется, очень жаль, что в первой гонке сезона из-за ошибки в выборе тактики в случае с Серхио Пересом и моего схода мы потеряли немало очков и не смогли в полной мере использовать скоростные возможности машины. Но сезон только начинается, и, конечно, в этот уик-энд мы собираемся сделать следующий шаг вперёд и рассчитываем заработать очки».

На Гран При Австрии мексиканский гонщик Racing Point финишировал 6-м, и в активе команды пока 8 очков.

Источник:www.f1news.ru
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