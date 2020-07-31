Леклер: У нас серьёзные проблемы с гоночным темпом

Из-за различных проблем Себастьян Феттель проехал на тренировках в Сильверстоуне совсем немного кругов, и ему не удалось найти нужный ритм. Для его напарника пятница сложилась более удачно, но Шарль Леклер признал, что у машины Ferrari большие сложности с темпом на длинных сериях кругов.

Себастьян Феттель (18-й): «День сложился неровно, у нас была проблема с педалью тормоза, поэтому пришлось прервать работу на трассе и заняться исправлением неполадки. Проблема возникла уже по ходу первой серии кругов, после чего мне было непросто войти в ритм, а в Сильверстоуне для этого нужно проехать хотя бы пару хороших кругов.

В целом мы смогли проехать совсем немного кругов, и всё-таки я считаю, что какую-то информацию мы получили, теперь надо её проанализировать и подготовиться к завтрашнему дню. Нужно улучшить поведение машины, и завтра станет понятно, чего нам удалось добиться.

Завтра трасса будет в несколько ином состоянии, погода должна быть прохладнее – посмотрим, произойдёт ли это на самом деле. Надеюсь, мы что-нибудь придумаем, и завтрашний день сложится удачнее».

Шарль Леклер (4-й): «Сегодня очень жарко, хотя вообще-то всё не так плохо, разве что с гоночным темпом у нас серьёзные проблемы, и над этим нам однозначно нужно работать. Зато скорость в режиме квалификации оказалась несколько лучше, чем мы ожидали. Это хорошо.

Выбирая уровень прижимной силы, мы избрали довольно радикальный подход, и похоже, что это сработало на одном быстром круге, но не на длинных сериях. Теперь нам предстоит проанализировать собранную информацию и подготовиться к завтрашнему дню. Необходимо внести серьёзные изменения в настройки, и, возможно, придётся в какой-то мере пожертвовать скоростью в квалификации ради повышения гоночного темпа.

Пока баланс машины на длинных сериях кругов неважный, пилотировать трудно, и всё это ведёт к ошибкам, поэтому точно могу сказать: что-то надо менять. Если этого не сделать, то на дистанции гонки, состоящей из множества кругов, нам придётся очень непросто».