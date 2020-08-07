Виссер выиграла титул в W Series Esports League

Бейтке Виссер уверенно провела девятый этап виртуальной серии W Series Esports League и досрочно обеспечила себе титул.

Этот этап проходил на Северной петле Нюрбургринга, и Виссер, прошлогодняя вице-чемпионка W Series, выиграла первую и третью гонки, а также поднялась на подиум во второй, с реверсивным порядком старта. В итоге Бейтске набрала 59 очков, что сделало её недосягаемой для соперниц. У неё уже 439 очков.

Второе место в личном зачёте практически обеспечено Марте Гарсия (371 очко), а вот борьба за третье продолжается. После девяти этапов третью строчку по-прежнему занимает Ирина Сидоркова, но на этот раз она выступила не лучшим образом, что позволило испанке Нереа Марти сократить отставание до 27 очков, отыграть которые вполне реально, если российскую гонщицу SMP Racing продолжат преследовать неудачи.

Десятый, финальный этап W Series Esports League, пройдёт в следующий четверг на виртуальной трассе в Сильверстоуне.