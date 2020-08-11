Мартин Брандл об итогах Гран При 70-летия…

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При 70-летия…

Каждый раз, когда я покидаю место проведения Гран При, я мысленно ставлю галочку напротив очередной гонки. Гран При 70-летия в Сильверстоуне стал пятым в этом сезоне, и я надеюсь, что в этом году состоится 15 или 16 Гран При в Европе и на Ближнем Востоке, если всё получится. Но внутри меня есть некоторые разногласия по поводу воскресной гонки.

Приятно было почувствовать риск использования мягких шин Pirelli в затяжных скоростных поворотах Сильверстоуна. Шины стали решающим фактором гонки, страдая пузырением буквально через несколько кругов.

Я не могу себе представить, чтобы Сенна и Мэнселл, сражающиеся бок о бок в 1991-м, или Вильнёв и Арну в 1979-м, не могли атаковать друг друга из опасений, что шины взорвутся. Впрочем, как и под дождём, большего всегда добиваются те команды и гонщики, справляющиеся со сложными условиями лучше соперников, как это удалось Максу Ферстаппену и Red Bull.

Фактически, только один из трех доступных составов был эффективен на дистанции гонки. Такое решение было принято шинниками намеренно, чтобы вторая гонка на той же трассе с разницей всего в неделю не оказалась слишком скучной.

В Red Bull рискнули, поставив Максу более медленные и более выносливые шины Hard во второй части квалификации, чтобы именно на них он стартовал – и риск оправдался. В гонке Макс наблюдал за тем, как пузырятся шины у Mercedes – и был готов прессинговать соперников, что сыграло решающую роль в гонке.

Агрессивные настройки подвески и большая прижимная сила у Mercedes увеличили нагрузку на резину и привели к пузырению сначала передних, а потом и всех четырёх шин.

И как бы ни берегли Хэмилтон и Боттас свою резину, в гонке они уступили Red Bull и Ферстаппену, который теперь занимает второе место в личном зачёте, уступая Льюису тридцать очков – столько же уступал Хэмилтону его напарник Валттери Боттас перед стартом гонки.

Нельзя запретить себе думать, что если бы Макс не сошёл в первой гонке и если бы выиграл первую гонку в Сильверстоуне – без дополнительного пит-стопа на последних кругах для лучшего круга, то сейчас он мог на равных бороться с Льюисом за титул. Эта мысль добавляет интриги перед жарким августовским Гран При Испании в Барселоне.

Боттас провёл пит-стоп на 32-м круге, чтобы «подрезать» Ферстаппена. Команда взглянула на его шины – и Льюис проехал на 10 кругов больше, что позволило ему занять второе место. Когда я брал у Валттери интервью после финиша, он не выглядел счастливым.

Шарль Леклер вновь опередил своего напарника по Ferrari, проехав дистанцию с одним пит-стопом и финишировав четвёртым, хотя и с отставанием в полминуты. Себастьян допустил разворот на первом круге и не заработал очков. По радио он обвинил команду в неудачной стратегии, словно забыв о своём развороте – поначалу он думал, что разворот был вызван ударом сзади.

Если бы это был нормальный длинный сезон, я бы сказал, что его расставание с Ferrari станет проблемой для него и команды до последних Гран При. По ходу двух уик-эндов в Сильверстоуне Феттель ни разу не попадал в десятку, а сейчас занимает 13-е место в личном зачёте.

Даниэль Риккардо был очень быстр весь уик-энд, но гонка получилась сложной.

В Racing Point были слегка разочарованы шестым и седьмым местом, хотя Нико Хюлкенберг отлично провёл гонку. Из-за возникшей вибрации ему пришлось провести третий пит-стоп на 44-м круге, после которого он вернулся на трассу позади Стролла. Нико приложил немало усилий, чтобы восстановить свою репутацию за последние 10 дней – это может помочь ему подписать контракт на сезон 2021 года.

Алекс Элбон провёл несколько эффектных обгонов в скоростных поворотах, финишировав пятым, хотя команде явно хотелось видеть его в 11-секундном интервале между Ферстаппеном и Хэмилтоном.