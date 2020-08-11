В пятницу Ниссани проведёт первую тренировку с Williams

После неплохих выступлений в прошлых гонках в Williams с оптимизмом ждут Гран При Испании. Впервые команда предоставит возможность поработать в рамках уик-энда тест-пилоту Рою Ниссани – он сядет за руль машины Джорджа Расселла в первой пятничной тренировке.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Этап в Барселоне завершает вторую серию из трёх гонок подряд, мы возвращаемся на трассу, которую все хорошо знают. В феврале мы проводили здесь зимние тесты, но в августе условия будут совсем другими.

В Pirelli привезут на этап самые жесткие шины, такие же мы использовали во время первой гонки в Сильверстоуне, и нашей первоочередной задачей станет изучение их работы при жаркой погоде.

Рой Ниссани сядет за руль машины Джорджа в первой сессии свободных заездов. Мы работали с ним в Абу-Даби в конце прошлого года и знаем, что он способен быстро включиться в работу.

Мы продолжаем работать над повышением эффективности FW43, этап в Барселоне позволит нам ещё раз исследовать настройки на высокую прижимную силу на хорошо знакомой трассе.

Когда гонки проходят подряд, нагрузка на гоночную команду весьма велика, но мы рады возможностью побывать в Барселоне и принять участие в очередном этапе чемпионата мира. Мы знаем о ситуации с коронавирусом в городе и желаем региону скорейшего возвращения к нормальной жизни. Мы с нетерпением ждем возможность вновь насладиться испанским гостеприимством».

Джордж Расселл: «Два совершенно разных Гран При в Сильверстоуне – сначала при прохладной погоде с жесткими шинами, потом при жаркой с более мягкими, позволили нам получить интересный опыт. Но на этой неделе в Барселоне будет непросто, ведь обычно мы гоняемся на этой трассе в мае, а сейчас будем выступать в августе.

С нетерпением жду возвращения за руль и надеюсь на этот раз добиться хороших результатов не только в субботу, но и в воскресенье».

Николас Латифи: «С нетерпением жду финального этапа второй серии из трёх гонок подряд, я чувствую, что прибавляю с каждой гонкой, и очень хочу закрепить достигнутый прогресс. Особенно важно собрать всё вместе во время квалификации.

Трассу в Барселоне можно назвать точкой отсчёта, она позволит точно сравнить сильные и слабые стороны нашей машины с нашими прямыми соперниками. На испанской трассе есть самые разнообразные участки, но я уверен – мы будем выглядеть хорошо».

Рой Ниссани: «Я очень хочу поскорее сесть за руль в Барселоне. Впервые участвовать в пятничной тренировке – большая честь для каждого гонщика, я буду с гордостью представлять Израиль. Я тщательно готовился к этой сессии вместе с командой и верю, что она окажется для нас очень полезной».