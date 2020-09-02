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Две зоны DRS в Монце

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В FIA подтвердили расположение зон DRS на трассе в Монце. По сравнению с прошлым годом они не изменились.

Точка замера интервала в первой из них расположена за 95 метров до седьмого поворота. Если между машинами окажется меньше секунды, то через 170 метров после седьмого поворота гонщик сможет изменить положение управляемого элемента заднего антикрыла, повысив скорость машины.

Точка детекции перед второй зоной DRS расположена за 20 метров до одиннадцатого поворота, а точка активации – через 115 метров после линии финиша.

Источник:www.f1news.ru
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