Лео Турини: Шарль Леклер меня очень порадовал

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Лео Турини, известный итальянский гоночный журналист, начал свой комментарий по итогам Гран При Лас-Вегаса с цитаты Стефано Доменикали, президента Формулы 1, после чего обратил внимание на несколько главных моментов минувшего уик-энда, который был и скандальным, и ярким одновременно.

«Разумеется, вы понимаете, что я не имею никакого отношения к проблемам с колодцем дренажной системы, как не имею никакого отношения к штрафу, наложенному на Сайнса, поскольку этим занимается FIA. Если же говорить о событиях на трассе, то эта гонка была одной из самых зрелищных», – сказал Стефано Доменикали.

К этому хочется кое-что добавить.

Не знаю, где бы финишировал Карлос Сайнс, если бы стартовал из первого ряда, а его перемещение в глубину стартового поля как было скандальным, так скандальным и остаётся.

Шарль Леклер меня очень порадовал. Мне сложно понять тех, кто не питает к нему тёплых чувств. Возможно, он не идеален, но гонщик он классный.

Что касается Макса Ферстаппена, то я уже и не знаю, что о нём говорить – ему удаётся выигрывать гонки, даже когда он оказывается в сложном положении. В общем, он не просто гонщик – он феноменальный гонщик. Кроме того, он самый искренний из всех и говорит вслух то, что считает нужным. Снимаю перед ним шляпу.

Теперь Ferrari и Mercedes в командном зачёте разделяют всего четыре очка. Понимаю, если Скудерия ведёт борьбу лишь за 2-е место Кубка конструкторов, то пуристов это мало волнует, однако хорошим новостям надо уметь радоваться, даже если они маленькие.

А теперь о самом этапе в Лас-Вегасе. Буду краток: если оставить в стороне непреодолимое американское пристрастие ко всему тому, что является всего лишь гарниром к главным событиям, то нельзя отрицать, что этот Гран При был одним из самых захватывающих в сезоне и достоин гоночного «Оскара». Хотя бы деревянного. Хотя лично я всегда отдам предпочтение Спа или Сузуке, но это уже другая история.