В Ф3 в разгаре первый день предсезонных тестов

Первая сессия зимних тестов в Формуле 2 на бахрейнском автодроме в Сахире стартует вечером в воскресенье, но уже с утра на трассе работают команды Формулы 3. Любопытно, что сегодня посреди пустыни шёл дождь, поэтому всем пригодилась резина с синей маркировкой.

Предсезонные тесты в этой молодёжной серии проходят параллельно с Ф2, но по другому расписанию, и в каждый из трёх дней команды Ф3 проведут на трассе по пять часов. Утренние сессии стартуют в 9.00 и длятся до 11.30, но если сегодня днём работа продолжилась в 13.30 и завершится в 16.00, то в понедельник и вторник двухчасовая дневная сессия будет проходить с 14.30 до 17.00.

В Формуле 3 в этом году новичков ещё больше, чем в Ф2 – таких гонщиков 17, но в этой серии и участников больше. Единственная команда, где нет дебютантов – это испанская Campos Racing, в ней у всех трёх гонщиков есть опыт выступлений в Ф3 – речь об Оливере Гёте, Мари Бое и Себастьяне Монтойе.

Самому юному участнику тестов и, соответственно, предстоящего сезона, британцу Арвиду Линдбладу, только 16 лет, но на его счету уже столь серьёзное достижение, как победа в прошлогодней гонке Формулы 4 в Макао. Год назад его приняли в молодёжную программу Red Bull, и в Ф3 он дебютировал в составе итальянской команды Prema Racing.

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