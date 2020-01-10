Девять украинских боксеров вошли в ТОП -1000 всех времен

World Boxing News опубликовал противоречивый рейтинг лучших боксеров в истории

#Кличко, #Усик

Источник – isport.ua.

В рейтинге 1000 лучших боксеров всех времен, что основывается на расчетах Boxrec, вошли 9 украинцев.

Об этом сообщает World Boxing News.

В рейтинг попали девять украинцев, но при этом в рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс, тогда как для чемпионов мира Андрея Котельника, Юрия Нужненко, Вячеслава Сенченко, Александра Гвоздика и Артема Далакяна места в рейтинге не нашлось.

Вашему вниманию топ-10 рейтинга, а также места украинцев в нем.

1. Флойд Мейвезер

2. Мэнни Пакьяо

3. Карлос Монзон

4. Шугар Рэй Робинсон

5. Мухаммед Али

6. Джо Луис

7. Бернард Хопкинс

8. Арчи Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хулио Сезар Чавес

… 37 Владимир Кличко

… 100 Александр Усик

… 113 Василий Ломаченко

… 139 Виталий Кличко

… 354 Виктор Постол

… 379 Луис Малыш Каплан

… 808 Сергей Деревянченко

… 933 Вячеслав Глазков

… 960 Владимир Сидоренко

Ранее сообщалось, что Ломаченко не хочет драться с Лопесом в Нью-Йорке.

Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.