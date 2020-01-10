Девять украинских боксеров вошли в ТОП -1000 всех времен

World Boxing News опубликовал противоречивый рейтинг лучших боксеров в истории
#Кличко, #Усик
Источник – isport.ua.
В рейтинге 1000 лучших боксеров всех времен, что основывается на расчетах Boxrec, вошли 9 украинцев.
Об этом сообщает World Boxing News.
В рейтинг попали девять украинцев, но при этом в рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс, тогда как для чемпионов мира Андрея Котельника, Юрия Нужненко, Вячеслава Сенченко, Александра Гвоздика и Артема Далакяна места в рейтинге не нашлось.