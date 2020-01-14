Усик: Украинцам нужно не разделяться на московских, киевских или западенцев

Александр Усик прокомментировал мир в Украине

#Усик #бокс, #Украина

Источник – ВИТРЯЖИ.

Всем украинцам нужно помириться и не разделяться.

Об этом рассказал украинский боксер Александр Усик,

“Нам надо в себе сначала помириться. Нужно не разделять. А второе – не сваливается на предшественников.

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У нас же так: если у меня получилось, то я герой. Если нет – то другой плохой. Как так? Ты полностью за все отвечаешь. Ты же его привел, раз ты на него перекидываешь.

Внутри страны нужно навести дружбу. Чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев.

Это плохо, что мы разделяем. Нужно между собой не завидовать, что сосед ездит на крутой тачке. Или не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине. Не завидовать, что нет телефона.

Нужно жить, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой”, – рассказал Усик.