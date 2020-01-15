Новое на сайте

еще
Среда, 15 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛомаченко – Лопес: стало известно, где пройдет бой
Бокс

Ломаченко – Лопес: стало известно, где пройдет бой

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Промоутер Боб Арум сообщил, что определено место проведения боя за абсолютное чемпионство в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

По его словам, оба спортсмена уже дали согласие провести поединок на «Мэдисон-сквер-гарден».

«Мэдисон-сквер-гарден» сделал большое предложение. Но этот бой обязательно произойдет до конца мая. Этот бой принадлежит «Мэдисон-сквер-гарден». Он предложил нам существенную гарантию. Но гарантия – это только малая часть переговоров», – приводит слова Арума Boxing Scene.

загрузка...
Тэги: Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Соперник Беспутіна – о проваленный допинг-тест: Никогда его не уважал

Российского чемпиона мира поймали на допинге

Усик поддержал Ломаченко за видео с российским спецназом

Усик: Украинцам нужно не разделяться на московских, киевских или западенцев

Украинский боксер отправиться в Россию за чемпионским поясом

Закрыть