Ломаченко – Лопес: стало известно, где пройдет бой

Промоутер Боб Арум сообщил, что определено место проведения боя
за абсолютное чемпионство в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо
Лопесом.
По его словам, оба спортсмена уже дали согласие провести
поединок на «Мэдисон-сквер-гарден».
«Мэдисон-сквер-гарден» сделал большое предложение. Но этот
бой обязательно произойдет до конца мая. Этот бой принадлежит
«Мэдисон-сквер-гарден». Он предложил нам существенную гарантию. Но гарантия –
это только малая часть переговоров», – приводит слова Арума Boxing Scene.