Ломаченко – Лопес: стало известно, где пройдет бой

Промоутер Боб Арум сообщил, что определено место проведения боя за абсолютное чемпионство в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

По его словам, оба спортсмена уже дали согласие провести поединок на «Мэдисон-сквер-гарден».

«Мэдисон-сквер-гарден» сделал большое предложение. Но этот бой обязательно произойдет до конца мая. Этот бой принадлежит «Мэдисон-сквер-гарден». Он предложил нам существенную гарантию. Но гарантия – это только малая часть переговоров», – приводит слова Арума Boxing Scene.