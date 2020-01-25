Сборная Украины завоевала четыре золота и серебро в последний день Кубка Странджа

Источник – Чемпион.

В воскресенье, 25 января, в Болгарии состоялись финальные бои 71-го традиционного и одного из старейших любительских турниров мира – Кубка Странджа.

По количеству участников решающих поединков команда Леонида Лоївського (главный тренер мужской сборной) и Сергея Гордиенко (главный тренер женской сборной) показала лучший результат среди других коллективов – Украина была представлена пятью финалистами.

И пять финалистов принесли стране четыре золотые и одну серебряную медали.

Самый звездный боксер сборной Украины средневес Александр Хижняк в весовой категории до 75 кг победил представителя Беларуси Вадима Панкова и стал чемпионом турнира.

В супертяжелом весе новая звезда этого дивизиона в украинском любительском боксе одессит Цотне Рогава продолжил покорять любительский бокс и также завоевал золото.

Еще два золота сборной принесли Ярослав Харцыз (в категории до 63 кг) и представительница женской команды Юлия Цыплакова (в весе до 57 кг).

Степан Грекул в дивизионе до 81 кг стал серебряным призером.

Отметим, что по итогам полуфиналов пять представителей сборной Украины завоевали бронзовые награды: Анастасия Чорноколенко (до 75 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг), Сергей Горский (до 91 кг) и Роберт Мартон (до 91 кг).