Джошуа может отказаться от боя Усика против

#Усик #Гірн

Источник – Чемпион.

Поединок британца Энтони Джошуа с Александром Усиком может не состояться в этом году. Помешать ему может бой с победителем реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.

Об этом сказал промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Эдди Гірн.

“Сейчас хронология события понятна. Конечно, WBO хочет знать, как обстоят дела с их обязательным претендентом Александром Усиком. Все будет происходить таким образом: Джошуа сначала проведет бой с Пулевым, после чего он или один из победителей, которым, мы уверены, окажется ЕйДжей, – должен будет защитить титул против Усика. Единственный вариант, при котором Джошуа не выйдет драться против Усика, если нам удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри. Хоть на кону этой схватки и не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO без сомнений захотят защитить Усика, – сказал Гірн.

Напомним, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.

Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.