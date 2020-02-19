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Бокс

Фьюри: Уайлдер – высоченная нетронутая, которую раньше не били

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Британец сделал очередное смелое заявление накануне реванша

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – iSport.ua.

Экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в бою с Деонтеем Уайлдером нацелен на нокаут.

Об этом он заявил в интервью INews.

“Вот смотрю я на Уайлдера и не понимаю, как он может быть сложным соперником. Я вижу только длинноногую весов * ну, которую обязательно сломаю. Деонтей – высоченная нетронутая, которую раньше не били. Я хочу это исправить. Буду делать это медленно и спокойно. Первое поражение ему обеспечено.

Цыганский Король сбросит его с трона. Я вырву ему сердце. Это же Вегас, я хочу устроить шоу. Деонтей ни за что не сможет меня побить, он же слабый. На этот раз я нацелился на нокаут. Буду боксировать эффектно и жестко”, – сказал Фьюри.

Ранее, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.

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Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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