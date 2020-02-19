Новое на сайте

еще
Среда, 19 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксУкраинского боксера включили в исполком AIBA
Бокс

Украинского боксера включили в исполком AIBA

AdminНет комментариев
Добавлено

Заседание исполнительного комитета AIBA произошло в Будапеште

#Хижняк

Источник – fbu.org.ua.

Украинский боксер Александр Хижняк был включен в исполком AIBA – главного руководящего органа в мировом любительском боксе.

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Впервые в исполком вошли постоянные представители от спортсменов – Александр Хижняк и итальянская боксерша Ирма Теста.

Отметим, что Александр Хижняк — чемпион Европы и Мира 2017 года, и победитель Европейских Игр 2019. При этом на всех трех турнирах Александра признавали лучшим боксером не зависимо от весовой категории.

Напомним, Хижняк выиграл Кубок Странджа.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Альверес готов провести третий бой против Головкина

Джошуа: Готовлюсь к бою против Пулева и к поединку с Усиком

Уайлдер: Трилогии с Фьюри не будет

Хижняк вошел в исполком Международной федерации любительского бокса

Уайт надеется на победу Фьюри в бою с Уайлдером

Закрыть