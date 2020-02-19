Украинского боксера включили в исполком AIBA

Заседание исполнительного комитета AIBA произошло в Будапеште

#Хижняк

Источник – fbu.org.ua.

Украинский боксер Александр Хижняк был включен в исполком AIBA – главного руководящего органа в мировом любительском боксе.

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Впервые в исполком вошли постоянные представители от спортсменов – Александр Хижняк и итальянская боксерша Ирма Теста.

Отметим, что Александр Хижняк — чемпион Европы и Мира 2017 года, и победитель Европейских Игр 2019. При этом на всех трех турнирах Александра признавали лучшим боксером не зависимо от весовой категории.

Напомним, Хижняк выиграл Кубок Странджа.