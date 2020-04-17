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Бокс

Редкач объяснил, почему а США мало, кто говорит об Усике

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Редкач

Скандальный украинский боксер Иван Редкач, который известен своими резкими высказываниями, оценил уровень известности отечественных боксеров с США.

Несмотря на то, что Александр Усик был лучшим боксером мира в тяжелом весе, и не так давно успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, о нем в Соединенных Штатах Америки говорят очень мало, чего не скажешь о других украинских боксерах.

«Я бы не сказал, что в Штатах много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим.

В целом, говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе».

Напомним, свой следующий бой Александр Усик проведет против британца Дерека Чисоры.

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Тэги: Александр УсикВасилий ЛомаченкоИван Редкач
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