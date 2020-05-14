Усика заподозрили в том, что он был завербован спецслужбами РФ

Гай прокомментировал съемки боксера в российском фильме

#Усик

Источник – sport.ua.

Украинский боксер Александр Усик снимался в российском фильме потому, что был завербован спецслужбами России.

Об этом заявил заместитель председателя Совета резервистов Мирослав Гай.

“Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу сказать, что не уважаю его поступок – съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике.

Имея определенный опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или бессознательно был завербован спецслужбами РФ.

Это никакое не обвинение, это не значит, что он какой-то специальный агент. Может, он бессознательно. Но я не думаю, что он совсем глухой человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления”, – отметил Гай.