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Бокс

Усика заподозрили в том, что он был завербован спецслужбами РФ

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Гай прокомментировал съемки боксера в российском фильме

#Усик

Источник – sport.ua.

Украинский боксер Александр Усик снимался в российском фильме потому, что был завербован спецслужбами России.

Об этом заявил заместитель председателя Совета резервистов Мирослав Гай.

“Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу сказать, что не уважаю его поступок – съемки в этом абсолютно пропагандистском ролике.

Имея определенный опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или бессознательно был завербован спецслужбами РФ.

Это никакое не обвинение, это не значит, что он какой-то специальный агент. Может, он бессознательно. Но я не думаю, что он совсем глухой человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления”, – отметил Гай.

Ранее, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.

Источник: champion.com.ua
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