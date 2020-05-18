Начались переговоры о третий бой Холифилда и Тайсона

Боксеры намерены провести третий поединок ради благотворительности
#Холифилд, #Тайсон
Источник – Boxing Scene.
Менеджеры Холифилда начали обсуждение боя со стороной Майка Тайсона.
Об этом сообщил сам Эвандер.
“Его люди разговаривали с моими людьми по поводу боя, и мы еще не договорились, но движемся в этом направлении. Цель моего возвращения – провести выставочные бои ради благотворительности. Я хочу помочь детям”, – отметил сам Холифилд.
Напомним, что в очных встречах между боксерами счет пока 2:0 в пользу Холифилда.
Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.
Источник: champion.com.ua