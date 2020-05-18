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Бокс

Начались переговоры о третий бой Холифилда и Тайсона

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Боксеры намерены провести третий поединок ради благотворительности

#Холифилд, #Тайсон

Источник – Boxing Scene.

Менеджеры Холифилда начали обсуждение боя со стороной Майка Тайсона.

Об этом сообщил сам Эвандер.

“Его люди разговаривали с моими людьми по поводу боя, и мы еще не договорились, но движемся в этом направлении. Цель моего возвращения – провести выставочные бои ради благотворительности. Я хочу помочь детям”, – отметил сам Холифилд.

Напомним, что в очных встречах между боксерами счет пока 2:0 в пользу Холифилда.

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Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
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