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Хейни назвал сроки возвращения в ринг

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Чемпион планирует провести бой уже этим летом

#Ломаченко, #Хейни

Источник – BoxingScene.

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни планирует провести следующий бой в августе.

Об этом заявил сам боксер.

“В данный момент мы планируем провести следующий бой в августе. Точной даты пока нет, это только наши желания. Но я с нетерпением жду возобновления тренировок и подготовки к поединкам.

Соперник? Сейчас рано говорить об оппонентах, поскольку еще не ясно, где пройдет бой. К тому же, мы не знаем, когда снимут запрет на перемещение”, – отметил Хейни.

Свой последний бой Хейни провел в ноябре прошлого года, победив по очкам Альфредо Сантьяго.

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Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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