Хейни назвал сроки возвращения в ринг

Чемпион планирует провести бой уже этим летом

#Ломаченко, #Хейни

Источник – BoxingScene.

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни планирует провести следующий бой в августе.

Об этом заявил сам боксер.

“В данный момент мы планируем провести следующий бой в августе. Точной даты пока нет, это только наши желания. Но я с нетерпением жду возобновления тренировок и подготовки к поединкам.

Соперник? Сейчас рано говорить об оппонентах, поскольку еще не ясно, где пройдет бой. К тому же, мы не знаем, когда снимут запрет на перемещение”, – отметил Хейни.