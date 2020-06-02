Хейни назвал сроки возвращения в ринг

Чемпион планирует провести бой уже этим летом
#Ломаченко, #Хейни
Источник – BoxingScene.
Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни планирует провести следующий бой в августе.
Об этом заявил сам боксер.
“В данный момент мы планируем провести следующий бой в августе. Точной даты пока нет, это только наши желания. Но я с нетерпением жду возобновления тренировок и подготовки к поединкам.
Соперник? Сейчас рано говорить об оппонентах, поскольку еще не ясно, где пройдет бой. К тому же, мы не знаем, когда снимут запрет на перемещение”, – отметил Хейни.
Свой последний бой Хейни провел в ноябре прошлого года, победив по очкам Альфредо Сантьяго.
Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.
Источник: champion.com.ua