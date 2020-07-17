Бывший тренер Фьюри: Тайсон побьет Джошуа

Специалист – об ожиданиях от боя Фьюри – Джошуа

#Девінсон, #Фьюри

Источник – Boxers TV.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри сможет адаптироваться к силовому стилю Энтони Джошуа в бою за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом заявил екснаставник Тайсона Бен Девінсон.

“Джошуа словно старый ковбойский стрелец – он выбрасывает мощные удары, но он очень предсказуем. Его рискованный стиль, и это привело к поражению от Руиса, но в реванше он продемонстрировал способность изменить ситуацию. Он произвел на меня впечатление тем, что может быть более мобильным в случае необходимости.

Это ключевой фактор и для Тайсона, он такой универсальный. Я вижу, что первые несколько раундов они будут присматриваться друг к другу. Мне кажется, что Фьюри будет более быстрым и более разносторонним. Именно поэтому он выиграет”, – заявил Дэвисон.