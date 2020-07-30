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Дэвис: Почти нокаутировал Редкача в каждом раунде

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Боксер вспомнил спарринг с украинцем

#Дэвис, #Редкач

Источник – boxingnews24.com.

Регулярный чемпион мира WBA в легком весе Джервонта Дэвис уверенно провел спарринг с Иваном Редкачом.

Об этом заявил сам боксер.

“Не знаю, что происходит с Редкачом. Пришлось извиниться перед Элом Хеймоном, что я так сильно избил Ивана. Там, откуда я, выходят с ринга, когда кого-то так бьют.

Я почти нокаутировал Редкача в каждом раунде. Поэтому как только вы понимаете, что ваш соперник ничего не может вам сделать – покидайте ринг.

Не думал, что Редкач – один Лео Санта Круса. Мы должны были провести спарринг после боя с Лео. Но ему нужно сбросить вес. Ему не нужно боксировать в первом полусреднем или полусреднем. Так, легкий – для него”, – сказал Дэвис.

Ранее, Редкач назвал своего потенциального соперника.

Источник: champion.com.ua
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