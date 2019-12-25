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Среда, 25 декабря, 2019
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Футбол

Экс-форвард Зари нарасхват в Англии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Деннис Бонавентуре

Скандальный в прошлом форвард луганской “Зари” Дэннис Бонавентуре, который проводит отличный сезон в составе “Брюгге” может в скором времени перебраться в чемпионат Англии.

По информации Foot Mercato, нигерийский нападающий своей игрой привлек к себе внимание сразу трех клубов чемпионата Англии: “Манчестер Юнайтед”, “Арсенала” и “Эвертона”. Переход форварда в один из клубов АПЛ может состоятся уже этой зимой.

Напомним, в нынешнем сезоне ан счету Бонавентуре восемь голов и две результативные передачи в составе “Брюгге”, в том числе и два гола в ворота мадридского “Реала” на Сантьяго Бернабеу.

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Тэги: БрюггеДеннис БонавентуреЗаря
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