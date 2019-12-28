Гол Кравца не спас Кайсериспор от разгромного поражения

Украинский нападающий Артем Кравец, несмотря на провальные результаты “Кайсриспора”, продолжает радовать украинских болельщиков своей игрой.

Сегодня воспитанник “Динамо” вышел в стартовом составе “Кайсериспора” на матч против одного из лидеров “Трабзонспора”. Дать бой клубу украинца не удалось, хотя сам он стал одним из лучших в составе своего клуба, забив гол на 82-ой минуте матча. Его клуб проиграл со счетом 6:2.

Отметим, после травмы Артем Кравец демонстрирует отличный уровень игры, в шести матчах во всех турнирах он забил четыре гола.