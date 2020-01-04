Динамо шокировало Фенербахче стоимостью Миколенко

Один из грандов турецкого футбола стамбульский “Фенербахче” не оставляет попыток заполучить в свои ряды одного из лидеров киевского “Динамо” Виталия Миколенко.

По информации турецкого журналиста Ахмета Конанча, руководство “Фенербахче” уже контактировало с “Динамо” на тему трансфера молодого защитника, но сумма компенсации, которую запросил вице-чемпион Украины заставила стамбульский гранд свернуть переговорный процесс.

Тем не менее, вопрос с переходом Виталия Миколенко в “Фенербахче” до конца не закрыт, сейчас в клубе рассматривают вариант с арендой игрока, переговоры могут стартовать уже в ближайшее время.