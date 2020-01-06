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Футбол

Серия А. 18 тур. “Лацио” победил, “Рома” проиграла “Торино”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В стартовом матче очередного тура чемпионата Италии победил фаворит. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Лацио” на последних минутах в большинстве сумел вырвать три очка благодаря точному удару Чиро Иммобиле.

“Рома” в домашнем матче довольно неожиданно уступила “Торино”.

Чемпионат Италии
18 тур

“Брешия” – “Лацио” – 1:2
Голы: Балотелли, 18 – Иммобиле, 42 (пен), 90+1

СПАЛ – “Верона” – 0:2
Голы: Паццини, 14, Стемпіньскі, 86

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“Дженоа” – “Сассуоло” – 2:1
Голы: Кришито, 29 (пен), Пандев, 86 – Обианг, 33

“Рома” – “Торино” – 0:2
Голы: Белотти, 45+2, 86 (пен)

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Источник: sportanalytic.com
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