Серия А. 18 тур. “Лацио” победил, “Рома” проиграла “Торино”

В стартовом матче очередного тура чемпионата Италии победил фаворит. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Лацио” на последних минутах в большинстве сумел вырвать три очка благодаря точному удару Чиро Иммобиле.
“Рома” в домашнем матче довольно неожиданно уступила “Торино”.
Чемпионат Италии18 тур
“Брешия” – “Лацио” – 1:2Голы: Балотелли, 18 – Иммобиле, 42 (пен), 90+1
СПАЛ – “Верона” – 0:2Голы: Паццини, 14, Стемпіньскі, 86
“Дженоа” – “Сассуоло” – 2:1Голы: Кришито, 29 (пен), Пандев, 86 – Обианг, 33
“Рома” – “Торино” – 0:2Голы: Белотти, 45+2, 86 (пен)
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