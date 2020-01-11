Бенфика нашла замену Раулю де Томасу

Португальская “Бенфика”, которая является соперником донецкого “Шахтера” по 1/16 финала Лиги Европы, достаточно быстро нашла замену своему форварду Раулю де Томасу, который на днях перешел в “Эспаньол”.

Как сообщает официальный сайт лиссабонского гранда, контракт с клубом сроком на четыре года подписал 25-летний колумбийский нападающий Йони Гонсалес, который ранее защищал цвета бразильского “Флуминенсе”.

Отметим, в прошлом сезоне Йони Гонсалес был одним из ключевых исполнителей “Флуминенсе”, во всех турнирах за бразильский клуб колумбиец отыграл 49 матчей и забил десять голов.