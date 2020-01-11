Новое на сайте

еще
Суббота, 11 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБенфика нашла замену Раулю де Томасу
Футбол

Бенфика нашла замену Раулю де Томасу

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Йони Гонсалес

Португальская “Бенфика”, которая является соперником донецкого “Шахтера” по 1/16 финала Лиги Европы, достаточно быстро нашла замену своему форварду Раулю де Томасу, который на днях перешел в “Эспаньол”.

Как сообщает официальный сайт лиссабонского гранда, контракт с клубом сроком на четыре года подписал 25-летний колумбийский нападающий Йони Гонсалес, который ранее защищал цвета бразильского “Флуминенсе”.

Отметим, в прошлом сезоне Йони Гонсалес был одним из ключевых исполнителей “Флуминенсе”, во всех турнирах за бразильский клуб колумбиец отыграл 49 матчей и забил десять голов.

загрузка...
Тэги: БенфикаЙони ГонсалесШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть + 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Асмир Бегович
Милан нацелился на вратаря сборной Боснии и Герцеговины

Веллингтон Нем
Веллингтон Нем возвращается в Украину

Соль: Прошлый год был просто ужасным

Карлос Самбрано
Альянс Лима в шаге от подписания защитника Динамо

Андрей Лунин
Лунин может стать игроком Овьедо

Закрыть