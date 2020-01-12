Мирча Луческу отказался от должности на родине

Лучший тренер в истории донецкого “Шахтера” Мирча Луческу отверг очередное предложение по своему трудоустройству.

Как сообщает румынская пресса, 74-летний специалист получил предложение от руководства бухарестского “Рапида”. Боссы одного из самых известных клубов Румынии предлагали Луческу любую из должностей, которую он согласился бы занять, но тот ответил отказом.

Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу готов возглавить швейцарский “Сьон”, но в итоге стороны так и не сумели договорится. После ухода из “Шахтера”, ни в одном из клубов румынский тренер так и не сумел добиться успеха.