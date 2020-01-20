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Футбол

Металлист-1925 указал на дверь двумь игрокам

Андрей ОгородникНет комментариев
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Один из претендентов на выход в украинскую Премьер лигу “Металлист-1925” продолжает избавляться от игроков, которые имели мало игровой практики во время первой половины сезона.

Как сообщает официальный сайт харьковского клуба, сразу с двумя игроками было расторгнуто соглашение по обоюдному согласию. Сотрудничество с клубом прекратили вратарь Владислав Федак и форвард Максим Прядун.

Стоить отметить, что если Максим Прядун семь матчей в первой половине сезона наиграл, то Владислав Федак ни разу не появлялся на футбольном поле полностью проиграв конкуренцию за место в составе.

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