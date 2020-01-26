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Футбол

Украинский вратарь ушел на повышение в Латвии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Воспитанник днепровского “Днепра” Даниил Кучер сменил клуб в чемпионате Латвии.

Новым клубом украинского вратаря стал вице-чемпион страны “РФШ”, с которым он подписал контракт сроком на два гола с возможностью пролонгации.

Напомним, прошлый сезон Даниил Кучер провел в составе “Даугавпилса”, за который в 31 матче он пропустил 46 голов. Его команда финишировала на восьмом месте в чемпионате Латвии.

Помимо “Днепра”, в украинской карьере Даниила Кучера был также криворожский “Горняк”.

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Тэги: Даниил КучерДнепрРФШ
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