Украинский вратарь ушел на повышение в Латвии

Воспитанник днепровского “Днепра” Даниил Кучер сменил клуб в чемпионате Латвии.

Новым клубом украинского вратаря стал вице-чемпион страны “РФШ”, с которым он подписал контракт сроком на два гола с возможностью пролонгации.

Напомним, прошлый сезон Даниил Кучер провел в составе “Даугавпилса”, за который в 31 матче он пропустил 46 голов. Его команда финишировала на восьмом месте в чемпионате Латвии.

Помимо “Днепра”, в украинской карьере Даниила Кучера был также криворожский “Горняк”.