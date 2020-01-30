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Четверг, 30 января, 2020
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Футбол

Скрипник: Мне грех жаловаться на ребят

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Скрипник

Главный тренер луганской “Зари” Виктор Скрипник подвел итоги зимних сборов в Турции, где команда провела почти две недели.

Всем довольны. В начале немного ветер мешал – неприятный, холодный. А так сборы, как сборы. Мне грех жаловаться на ребят, могу только комплименты им сказать. В том числе и молодежи, и ребятам, которые вливаются в коллектив. Видно, что у нас хорошая команда, коллектив. 

В такой коллектив проще и быстрее входить. У нас все идет по плану. Сделали то, что запланировали на первом сборе. На втором будем больше мяч в ногах держать с мячом, уставать с мячом. 

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В течении сборов футболисты “Зари” провели четыре матча, трижды выиграв и один раз сыграв вничью.

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Тэги: Виктор СкрипникЗарямежсезонье
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