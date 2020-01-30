Скрипник: Мне грех жаловаться на ребят

Главный тренер луганской “Зари” Виктор Скрипник подвел итоги зимних сборов в Турции, где команда провела почти две недели.

Всем довольны. В начале немного ветер мешал – неприятный, холодный. А так сборы, как сборы. Мне грех жаловаться на ребят, могу только комплименты им сказать. В том числе и молодежи, и ребятам, которые вливаются в коллектив. Видно, что у нас хорошая команда, коллектив.

В такой коллектив проще и быстрее входить. У нас все идет по плану. Сделали то, что запланировали на первом сборе. На втором будем больше мяч в ногах держать с мячом, уставать с мячом.

В течении сборов футболисты “Зари” провели четыре матча, трижды выиграв и один раз сыграв вничью.