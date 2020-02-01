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Футбол

Бешикташ вновь зовет Мирчу Луческу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирча Луческу

Турецкий “Бешикташ” не теряет надежд заманить в клуб лучшего тренера в истории донецкого “Шахтера” Мирчу Луческу.

Как сообщает Haber Ne Diyor, стамбульский гранд приготовил румынскому специалисту должность спортивного директора клуба. Перед Луческу будет поставлена задача выстроить такую же структуру, как в донецком “Шахтера”, которая должна подразумевать продажу игроков.

Стоить отметить, что сам Луческу пока не спешит возвращаться к работе, правда, готов рассмотреть финансовые условия турецкого гранда.

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Тэги: БешикташМирча ЛуческуШахтер
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