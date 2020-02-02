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Футбол

Гол Петряк принес победу Фехервару

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Петряк

Украинский полузащитник Иван Петряк стал героем встречи “Фехервара” против “Уйпешта”.

Бывший игрок “Шахтера” вышел на футбольное поле после замены на 62-ой минуте матча, а уже спустя 22 минуты забил единственный гол в встрече, что позволило “Фехервару” выиграть со счетом 1:0.

Вчерашний матч стал для Ивана Петряка 22 в нынешнем сезоне, также на его счету два результативных удара. Его клуб идет вторым в чемпионате Венгрии, уступая “Ференцварошу” Сергея Реброва.

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Тэги: Иван Петрякнаши за рубежомФехервар
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