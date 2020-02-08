Известный тренер оценил перспективы Кадара в Динамо

Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар скорей всего покинет клуб в скором времени.

Несмотря на стабильную игровую практику в составе киевлян, из-за конфликта с тренерским штабом венгерский футболист был сослан в дубль, но это лишь только начало, считает известный украинский тренер Олег Федорчук.

Вопрос Кадара уже закрыт для «Динамо». Самому игроку будет трудно психологически играть в команде Михайличенко. Но нужно смотреть по-другому на эту ситуацию. Возможно, это станет шансом для кого-то из молодых футболистов «Динамо»

Напомним, ранее появилась информация, что интерес к Кадару проявляло московское “Динамо”.