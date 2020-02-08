Официально: Дерлис Гонсалес перешел в Олимпию

Киевское “Динамо” продолжает чистку своих рядов.

Ещё одним игроком, который покинул клуб этим летом стал Дерлис Гонсалес, который перешел в парагвайскую “Олимпию”. Факт перехода подтверждает официальный сайт вице-чемпионов Украины.

Напомним, Дерлис Гонсалес перешел в “Динамо” в 2015 году, за это время он провел 86 матчей, забил 12 голов, сделал 15 ассистов. Последние полтора года он провел в Бразилии, где на правах аренды играл за “Сантос”. По неофициальной информации, киевляне получили за трансфер Гонсалеса пять миллионов евро, причем, 50% прав на игрока остаются за “Динамо”.