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Футбол

Агробизнес близок к подписанию известного форварда

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Козьбан

Волочиский “Агробизнес” в ближайшее время может подписать в свои ряды достаточно известного по украинским меркам нападающего.

По информации FootBoom, новичком клуба с Хмельницкой области станет 30-летний нападающий Дмитрий Козьбан, который на днях покинул “Кремень”. В “Агробизнесе” форвард должен стать заменой Игорю Сикорскому.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Дмитрия Козьбана шесть голов в девяти матчах Первой лиги. Также игрок имеет опыт выступлений в УПЛ, где играл в составе луцкой “Волыни”.

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Ранее сообщалось, что ряды “Агробизнеса” может пополнить Сергей Петров.

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Тэги: АгробизнесДмитрий КозьбанПервая лига
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