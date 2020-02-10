Агробизнес близок к подписанию известного форварда

Волочиский “Агробизнес” в ближайшее время может подписать в свои ряды достаточно известного по украинским меркам нападающего.
По информации FootBoom, новичком клуба с Хмельницкой области станет 30-летний нападающий Дмитрий Козьбан, который на днях покинул “Кремень”. В “Агробизнесе” форвард должен стать заменой Игорю Сикорскому.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Дмитрия Козьбана шесть голов в девяти матчах Первой лиги. Также игрок имеет опыт выступлений в УПЛ, где играл в составе луцкой “Волыни”.