Новое на сайте

еще
Вторник, 11 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Дмитрий Козьбан – игрок Агробизнеса
Футбол

Официально: Дмитрий Козьбан – игрок Агробизнеса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Дмитрий Козьбан

Волочиский “Агробизнес”, который сенсационно идет в числе претендентов на повышение в классе, усилил линию атаки достаточно известным по меркам Первой лиги чемпионата Украины форвардом.

Как сообщает официальный сайт “Агробизнеса”, новичком клуба стал 30-летний нападающий Дмитрий Козьбан. Условия перехода игрока не разглашаются. Известно, что он перешел в волочиский клуб бесплатно, так как на днях покинул кременчугский “Кремень”.

Напомним, Дмитрий Козьбан известен по своим выступлениям за “Ниву” Винница, “Авангард” Краматорск, луцкую “Волынь”, в составе “крестоносцев” он играл и забивал в украинской Премьер лиге.

загрузка...
Тэги: АгробизнесДмитрий КозьбанПервая лига
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать − 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Владимир Доронин
Официально: Владимир Доронин – игрок Миная

Александр Аксенов
Бывший игрок краматорского Авангарда продолжит карьеру в Литве

Игорь Рахаев
Бывший тренер Металлиста может продолжить карьеру в Молдове

Игорь Кирюханцев
Игорь Кирюханцев вернулся в Мариуполь

Шахаб Захеди
Иранский форвард счастлив сотрудничеством с Висенте Гомесом

Закрыть