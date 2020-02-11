Официально: Дмитрий Козьбан – игрок Агробизнеса

Волочиский “Агробизнес”, который сенсационно идет в числе претендентов на повышение в классе, усилил линию атаки достаточно известным по меркам Первой лиги чемпионата Украины форвардом.

Как сообщает официальный сайт “Агробизнеса”, новичком клуба стал 30-летний нападающий Дмитрий Козьбан. Условия перехода игрока не разглашаются. Известно, что он перешел в волочиский клуб бесплатно, так как на днях покинул кременчугский “Кремень”.

Напомним, Дмитрий Козьбан известен по своим выступлениям за “Ниву” Винница, “Авангард” Краматорск, луцкую “Волынь”, в составе “крестоносцев” он играл и забивал в украинской Премьер лиге.