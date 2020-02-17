Официально: Жоао Дженнингс покинул Карпаты

Непродолжительным оказалось сотрудничество бразильского нападающего Жоао Дженнингса и львовских “Карпат”.

Как сообщает официальный сайт “львов”, молодой нападающий, который пополнил состав клуба на правах аренды летом, покинул расположение клуба. Аренда с “Фигейренсе” была расторгнута досрочно.

Напомним, в составе “Карпат” Жоао Дженнингс провел тринадцать матчей, но результативными действиями не отличался. Ранее состав львовского клуба покинули более десяти исполнителей.