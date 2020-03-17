Нападающий “Динамо”: В ситуации с коронавирусом замешаны чьи-то интересы

Испанский нападающий “Динамо” Фран Соль высказал свое мнение о пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ситуация не самая лучшая. Приходится играть, когда весь мир футбола остановился. Я не разделяю это решение. Но, думаю, чемпионат теперь будет прекращен.

В Киеве нет подтвержденных случаев коронавируса, по всей Украине их три (на данный момент два случая заболевания в Киеве – прим.). Люди продолжают вести нормальную жизнь, но карантин уже введен на ближайшие недели. Его ввели, пойдя другим странам, а не через панику, как в Мадриде.

У меня нет страха. Думаю, здесь замешаны чьи-то интересы, есть то, чего мы не знаем. Если данные о количестве заразившихся реальные, то нет повода для страха. Другое дело, что я не верю в их правдивость, поскольку слишком многие меры приняты.

Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни две или шесть тысяч, то почему сейчас принимаются такие беспрецедентные меры? Это то, чего я не знаю, если это все необоснованно, то только вселяет страх. Не думаю, что это настолько смертельный вирус. Это удивительно”, – считает Соль.

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