Назарина покинет Карпаты по окончанию сезона

Лидер львовских “Карпат” Егор Назарина, который выступает в клубе на правах аренды, летом вернется в бельгийский “Андерлехт”.

Как сообщает Voetbalkrant, львовский клуб не намерен воспользоваться опцией выкупа игрока по окончанию срока арендного соглашения. “Карпаты” не имеют денег на приобретение игрока, к тому же и сам Назарина желает уйти, в свете того, что львовский клуб скорей всего вылетит в Первую лигу.

Отметим, в нынешнем сезоне Егор Назарина является лучшим бомбардиром своего клуба, забив пять голов и сделав одну результативную передачу в 16 матчах чемпионата Украины.