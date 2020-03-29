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Назарина покинет Карпаты по окончанию сезона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Егор Назарина

Лидер львовских “Карпат” Егор Назарина, который выступает в клубе на правах аренды, летом вернется в бельгийский “Андерлехт”.

Как сообщает Voetbalkrant, львовский клуб не намерен воспользоваться опцией выкупа игрока по окончанию срока арендного соглашения. “Карпаты” не имеют денег на приобретение игрока, к тому же и сам Назарина желает уйти, в свете того, что львовский клуб скорей всего вылетит в Первую лигу.

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Отметим, в нынешнем сезоне Егор Назарина является лучшим бомбардиром своего клуба, забив пять голов и сделав одну результативную передачу в 16 матчах чемпионата Украины.

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Тэги: АнтверпенЕгор Назарина
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